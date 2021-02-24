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Fútbol

Saúl 'Canelo' Álvarez, determinado a vencer en su primer desafío del 2021

El boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez está enfocado en encarar la pelea mandatoria ante Avni Yildirim, este próximo sábado en duelo que podrás ver en La Casa del Boxeo.

Por: Azteca Deportes

Canelo Álvarez y Avni Yildirim box azteca
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