Tyson Fury defenderá su título de campeón del CMB ante Deontay Wilder

Tyson Fury de 33 años llega a esta cita con el título de campeón del mundo del CMB en la categoría de los súper pesados. Expondrá su cinturón ante Deontay Wilder quién está hambriento de una victoria contra el británico ya que en el primer episodio empataron, en el segundo Tyson se llevó la victoria por nocaut técnico. De hecho la última pelea de ambos fue entre ellos mismos, el pasado 22 de febrero del 2020. Es decir casi dos años sin una pelea.

Los ánimos se han calentado previo a la pelea del próximo sábado. En su llegada a Las Vegas, Nevada Fury fue contundente con sus declaraciones.

“Voy a noquearlo el sábado en la noche, ya no puedo esperar más para subir al ring y tenerlo contra la lona y darle una buena paliza.”



La rivalidad lucrativa entre Tyson Fury y Deontay Wilder

“Wilder es un boxeador lleno de dinamita. Cómo hemos visto hace unos meses la categoría de los pesos pesados ha cambiado mucho. Pero sin duda sigo en forma y se que es lo que tengo que hacer. “

“Tal vez tengo que tomar la pelea con calma y mis acciones contra el deben ser constantes, un castigo lento por así decirlo. Hasta que él mismo diga “no más”

Deontay Wilder, con sed de venganza

Por su parte Deontay no se quedó callado asegura que está lleno de sed de revancha y que confía que con su nuevo entrenador logrará derrotar a Fury;

“Me veo ganándole, noqueándolo. Son muchas cosas las que he visualizado durante la primer pelea, después en la segunda y no me saldré del plan haré la estrategia a la perfección“

“Esta vez es diferente el sentimiento, diferente el ambiente que al alrededor, la energía que se siente todo es distinto. “

“Estoy buscando tener una gran actuación el próximo 9 de Octubre. Y le prometo a los que vayan a asistir a la pelea que sentirán una energía increíble”

DEONTAY WILDER

42 VICTORIAS

41 VÍA NOCAUT

1 DERROTA

1 EMPATE

TYSON FURY

30 VICTORIAS

21 VÍA NOCAUT

1 EMPATE

No olvides disfrutar de esta pelea por la casa del boxeo el proximo sábado 9 de octubre a las 10:30 pm