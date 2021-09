Valdez vs Conceicao una revancha que tardó 12 años

Se llevó a cabo la conferencia de prensa de la función que estelarizan el campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB/WBC) Óscar Valdez y el retador brasileño Robson Conceicao. Hace 12 años se enfrentaron en la Ciudad de México en la final de peso pluma del Campeonato Panamericano y ahora chocarán como profesionales en un duelo en el que está en juego el título mundial que pertenece a Óscar Valdez desde que noqueó a Miguel “Alacrán” Berchelt en La Burbuja del MGM de Las Vegas a principios del este 2021.

“Estoy contento de tener esta oportunidad contra Robson Conceicao, como muchos de ustedes saben Robson Conceicao es medallista de oro, olímpico y pues no es cualquier cosa. Yo sé, lo difícil que es llegar a ser medallista, lo difícil que es llegar a estar cerca de la medalla y Robson ganó la medalla de oro”.

Valdez no olvida a Robson, al contrario, tiene muy presente su calidad como boxeador y sobre todo la oportunidad que le dan la vida y el boxeo de volver a enfrentar a un rival digno en una defensa titular con carácter de revancha.

“Tenemos un historial él y yo. Llegamos a pelear en el 2009, si no me equivoco en un panamericano, donde él salió victorioso. Me ganó esa pelea, así que esta es mi oportunidad de vengarme, de tener la revancha y hacer todo lo posible por; Uno, defender mi título y dos, pues vengar esa derrota que tuve en amateur”.

El campeón mundial superpluma verde y oro está invicto con un record de 29 triunfos de los cuales 23 son por nocaut, cero derrotas y empates. En la esquina retadora, el originario de Salvador de Bahía, Brasil presume igual una racha inmaculada de 16 peleas estoico, cero derrotas y ocho nocauts.

El monarca sonorense está consciente del respeto con el que debe tomar este compromiso, aunque la experiencia incline la balanza de su lado y fue muy puntual al declarar que no considera correcto pensar en un futuro rival sin antes pasar por la aduana de Conceicao.

“Yo nunca veo un rival antes de pelear con el que tengo enfrente. Eso es una regla en el boxeo, que nunca se debería hacer, estar pensando en otro rival cuando tienes otro en puerta especialmente uno como Robson. Es un peleador que se merece todo mi respeto y tengo que estar concentrado solamente en él”, agregó.