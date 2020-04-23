¡Revive las declaraciones más importantes de la entrevista con el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez!

El pugilista mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, explicó en una reciente entrevista realizada por Rodolfo Vargas y Eduardo Lamazón, que sigue entrenándose al máximo, pues su cuerpo le pide la actividad.

Abundó en que el boxeo es su vida, su pasión y su día a día, por lo que le dedica todo el tiempo con disciplina. Explicó que desde hace algún tiempo le apasiona el golf y lo practica constantemente.

Estas fueron las respuestas del campeón mexicano que espera rival para poderse medir en septiembre.

¿Cómo vives durante la emergencia sanitaria ?

-"Canelo” Álvarez: Estamos muy bien, gracias. Toda la familia estamos cuidándonos, siendo responsables. Gracias a dios tengo mi gimnasio para poder estar ocupado, seguir entrenando, en ese sentido estoy tranquilo, pero vivimos algo de lo cual todos debemos ser conscientes.

Eres calmado, educado y correcto, pero tú presencia siempre se convierte en algo controversial...

-"Canelo” Álvarez: Es parte del éxito, estás ganando, eres el reflector, pero lo asumo. Hay quienes te quieren, quienes no, pero el chiste es causar diferentes sentimientos en la gente, en cualquier deporte “es parte de”. Me mantengo en lo mío, consciente de lo que represento.

¿Cómo haces para entrenar sin el estímulo de una pelea próxima?

-"Canelo” Álvarez:

El boxeo es mi vida, mi cuerpo me pide pelear, pero hay que ser responsables y asumir lo que vivimos. Me mantengo entrenando porque me gusta, y así en 2 ó 3 semanas yo estoy listo para pelear.

¿Cómo es tu día a día en tiempos de COVID-19, con quién estás?

-"Canelo” Álvarez:

Chepo y Eddy se fueron a Guadalajara a estar con su familia. Estoy con el Dr. Munir y con Raúl que somos quienes estamos en cuarentena. Nos vamos a entrenar y regresamos a casa cada día. Me levanto a gusto 10 u 11 de la mañana, entreno y veo a mi familia, luego jugamos baraja o algo para pasar el tiempo (ríe).En el gimnasio hago sombra, cuerda, costales, peso, fuerza; si voy lo hago bien, si no no voy.

¿Extrañas jugar golf?

-"Canelo” Álvarez: Sí. Mínimo 4 veces por semana jugaba golf y se me hacían más rápidos los días, pero ahorita hay que dejarlo de lado.

Debutaste a los 15 años hace 15 años, ¿en qué ha cambiado Canelo?

-"Canelo” Álvarez: He crecido en mis triunfos, en madurez, en mi experiencia como boxeador, pero sigo siendo ese niño que sabe que la disciplina, el esfuerzo y la dedicación son la clave. Entreno como novato, le digo a Eddy al empezar cada campamento que voy a pelear y a entrenar como novato.

Tus autos deportivos, ¿cuántos tienes? Y con todo respeto esta pregunta, ¿no te preocupa tu seguridad? Pues 16 campeones mundiales murieron en accidentes automovilísticos.

-"Canelo” Álvarez:

No sé cuántos tengo, pero son mi pasión. Hay que ser responsable, el tener el auto así no te obliga a ir muy rápido. Tengo familia, e hijos.

Otras actividades que te gusten...

-"Canelo” Álvarez: La adrenalina me apasiona, el golf y los autos. El golf es una adición para mí, porque debo concentrarme al 100 % para hacer bien mis toros, me recuerda cuando empecé a pelear.

Te hemos visto tocar la guitarra, ¿algún día tocarás y cantarás en la televisión?

-"Canelo” Álvarez: No, no, (ríe), jamás me verán cantando o tocando en la TV. Para no enfadarnos le cambiamos de actividad y hacemos que el campamento sea variado, pero nada más.

Que tu próxima pelea fuera contra Billy Joe Saunders se daba por hecho, pero tus rivales quieren ganar mucho dinero y eso se ha hecho un problema, ¿cierto?

-"Canelo” Álvarez:

Es uno de los problemas más grandes. Ellos gritan y dicen que yo no quiero pelear contra ellos y que tengo miedo y en cuanto hay negociaciones quieren cantidades que nunca han ganado y es ilógico. Intentamos hacer el mejor trato, pero de ganar 1 peso quieren ganar 10 y se complica hacer las peleas. Es que en lugar de buscar gloria buscan dinero, y está bien, pero que no exageren.

Contra Floyd Mayweather tú no ganaste mucho...

-"Canelo” Álvarez:

Debí ganar muchísimo más, pero yo quería ganarle al mejor, que era él y no me importaba si ganaba poco o mucho.

Tu escenario probable en el 2020...

-"Canelo” Álvarez:

Todo está en “stand by”, no se ha hablado de una siguiente pelea. DAZN publicó que hasta después de julio y eso también está en veremos porque mucha gente no hace caso y no cree en lo que estamos viviendo y se atrasa todo este tema. Yo quiero pelear en septiembre.



























Por los problemas en los que se metió Saunders al publicar un video incitando a la violencia contra la mujer, ¿puede ser que tu rival sea Golovkin y no él?

-"Canelo” Álvarez:(Hace un gesto de desaprobación por lo que hizo Saunders). No sé qué venga, pero realmente había muy buenos planes para 2020 y desgraciadamente sucedió esto. Ojalá en julio o en 1 mes más veamos algo positivo.

Sobre el dinero en el boxeo, históricamente ha habido muchos que han ganado millones, pero que han caído en la bancarrota, ¿qué deben hacer para que esto no pase? Yo no me imagino a “Canelo” pobre en 10 ó 15 años (dice Don Lama)

-"Canelo” Álvarez: Yo tampoco me imagino al “Canelo” siendo lo que ya fue; y estoy orgulloso de eso, de lo que fui y de que me he ganado lo que tengo. Mucha gente se te acerca y todo mundo te ofrece el negocio de tu vida. Yo digo: haz tu negocio, sí, pero que sea tuyo, no hay que creerle a terceros; hazlo, pero hazlo tú. A mí me pasó una vez cuando empecé a ganar bien que revisé mi cuenta de banco y tenía 200 mil o 300 mil dólares, pero de haber tenido 2, 3 millones, entonces compré mi casa y gracias a dios me di cuenta muy temprano. El dinero sí se acaba y hay que hacer inversiones y ver a futuro. Entre más tienes más gastas y hay que preparar el retiro, generar algo que te dé esos ingresos para no lamentarte después.

¿Hasta qué edad seguirás peleando?

-"Canelo” Álvarez: Mi cuerpo me dirá hasta que edad voy a pelear, me he sentido más fuerte desde los 27 ó 28 años y pienso que hasta los 36, 37 años pelearé y luego me dedicaré a mis negocios y a jugar golf diario (ríe).

Te quedan varias peleas más con DAZN por tu contrato de 11 combates, pero seguirás peleando al finalizar el mismo, ¿buscarás algo mejor después?

-"Canelo” Álvarez: Sí, buscaré un mejor contrato al terminar con DAZN que dura hasta los 33 años y me quedarían 4 más, así que buscaría la mejor opción para mis últimos años en el boxeo.

¿Cómo te ves a los 40 años?

-"Canelo” Álvarez: No sé, disfrutando a mi familia, los negocios que hice y dedicándome a ser empresario.

Sobre la familia actualmente...

-"Canelo” Álvarez:

Estoy en el mejor momento de mi vida personal, estable con mi familia. Hay que agradecer a dios, es lo mejor que puedes tener en la vida.

En tiempos de COVID-19 hay que ejercitarse en casa, ¿qué nos dices de tu app?

-"Canelo” Álvarez:

En ella hay muchos ejercicios para gimnasio, para casa, además de las dietas que se adaptan a tus necesidades. Para que te cuides, estar en forma y hacer ejercicio en casa.

Tu opinión sobre la iniciativa de fomentar el ejercicio en casa...

-"Canelo” Álvarez: Estoy acostumbrado a estar concentrado para una pelea. Gimnasio- casa-gimnasio-casa, así en la semana y el fin de semana como líbremente, pido que preparen tacos de barbacoa, o pozole, algo así no tan saludable (ríe).

¿Qué boxeador de la actualidad te llama la atención y cuál boxeador de los históricos? -"Canelo” Álvarez: Todos merecen mi reconocimiento. Lomachenko tiene mucho talento y cualidades. Histórico, Sugar Ray Robinson me llama la atención, pero mi ídolo es Muhammad Ali.

Tu opinión sobre el boxeo femenil...

-"Canelo” Álvarez:

Me gusta, claro que sí. No me gustaría que mis hijas fueran peleadoras, pues como padre no me gustaría que las golpearan, pero, yo con mi empresa “Canelo Promotions” he apoyado a muchas peleadoras y campeonas mundiales que también hemos tenido y creo que todas merecen mis respetos porque he visto a muchísimas más disciplinadas que a muchísimos peleadores.

¿Te gustan los animales?

-"Canelo” Álvarez: Los animales me encantan en el rancho, caballos, perros, de todo, pero en la casa solo hay una perrita que es de mi hija. No me gusta que los muebles huelan, pero cómo decirle que no a mi hijita si le encanta su perrita. Mi hija me pinta las uñas, me pone moños, pero cómo decirle que no a esa carita (sonríe).

En la escuela, ¿cuál era tu materia favorita?

-"Canelo” Álvarez:

En educación física era bueno (ríe). Era malísimo para estudiar. !Malísimo!

Canelo Álvarez|Getty Images

¿Es cierto que le dijiste a tu mamá desde muy chiquito, sácame de la escuela que yo quiero ser boxeador?

-"Canelo” Álvarez: Yo no nací para la escuela, no me gustaba estudiar, pero me arrepiento porque me hubiera ayudado muchísimo. Debí haber estudiado, ahora he aprendido algunas cosas, pero debí haber estudiado. Le digo a mi hija más grande que me arrepiento, pues en este momento pienso en eso y sí me hubiera gustado.

¿Tienes alguna superstición?

-"Canelo” Álvarez: Siempre subo al ring con una pulsera roja que me pongo en el pie y siempre debo tenerla junto a mí.

¿Cómo te gustaría ser recordado?

-"Canelo” Álvarez: Como uno de los mejores de la historia, que siempre que se hable de boxeo, se hable de “Canelo”, eso me encantaría.

¿Eres feliz?

-"Canelo” Álvarez:

Muy feliz.

Tu mensaje para los médicos residentes, enfermeras, que están luchando por ayudar a los pacientes durante la pandemia...

-"Canelo” Álvarez: Merecen mi respeto todos ellos, es de gran valor sabiendo lo complicado que es este virus y siguen salvando vidas, atendiendo a la gente, un agradecimiento... y felicitarlos porque dan su vida por nosotros.

¿Hasta qué edad quieres vivir?

-"Canelo” Álvarez:

Hasta que dios quiera.

¿Ya no te has peleado con Faitelson?

-"Canelo” Álvarez:

¿Quién es ese? (Ríe)

¿Quién te cae peor Faitelson o yo? (Pregunta Don Lama)

-"Canelo” Álvarez: Tú no me caes mal Lamazón, tú no entras en ese tema. No estamos de acuerdo en muchas cosas, pero es solo eso.

Contra Kovalev tiraste menos golpes que contra Daniel Jacobs y contra Jacobs tiraste menos que contra Gennady Golovkin en la segunda pelea, ¿por qué? ¿Lo sabes, lo analizaste?

-"Canelo” Álvarez:

Sí, claro que sí. Porque son diferentes rivales y estilos. Unos necesitan más, a otros les puedes pegar más a otros menos. Con otros hay que ser más efectivo, con otros hay que tirar muchos golpes para poder ganar y que sea claro, a otros es más difícil golpearlos, entonces hay que tirar los golpes que creas que van a ser efectivos y que vas a conectar, ¿no? Y no tratar de desgastarte nada más por nomás.

¿La entrevista te gustó?

-"Canelo” Álvarez:

Me gustó la entrevista. Rodolfo Vargas me cae muy bien, hemos hecho negocios y lo considero un amigo.