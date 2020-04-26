20 nocauts históricos | Primera parte del 20 al 16

El periodista y analista de boxeo Eduardo Lamazón “Don Lama”, recopiló los 20 nocauts históricos, de acuerdo a su estudio e investigación, teniendo en esta primera entrega del 20 al 16.

16 Andy Lee noqueó en el quinto round a John Jackson 7 JUN 2014

17 Hearns tumbó en el segundo giro a Roberto Durán 15 JUN 1984

18 Pernell Whitaker mandó a la lona en episodio 11 a Diosbelys Hurtado 24 de enero de 1997

19 Arthur Abraham sometió en el 12 a Jermain Taylor 17 de octubre 2009

20 David Tua noqueó en el primer round a John Ruiz 15 de marzo de 1996

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