Mike Tyson manda mensaje a Bridger Walker, el niño que salvó a su pequeña hermana

El ex boxeador Mike Tyson mandó un emotivo mensaje al pequeño Bridger Walker, quien hace unos meses salvó a su hermana, oponiéndose al ataque de un perro, lo que le dejó una severa herida en su rostro.

Walker, por el brutal ataque necesito de 90 puntos y un tratamiento, pero el heroico trabajo que realizó no pasó de noche, pues el Consejo Mundial de Boxeo lo reconoció como campeón honorario y le dio el apodo de “El hombre más valiente de la tierra”.

Ahora, en el marco de la Convención 58 del CMB, Mike Tyson habló con Walker de manera virtual, mostrándole su reconocimiento y admiración.

“Leí tu historia y eres un campeón, en tu sangre tienes todo lo de un campeón. Eres un valiente y de eso se trata la vida”, indicó Mike Tyson.

El pequeño niño estaba acompañado de su hermana y de su padre, quienes mostraron además el cinturón verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo.