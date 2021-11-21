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EN VIVO programa especial celebración de 15 años Box Azteca

Box Azteca, La Casa del Boxeo, festeja 15 años de transmisiones en las que hemos conocido a grandes pugilistas y se han escrito hazañas heroicas.

Box Azteca celebra 15 años La Casa del Boxeo

Escrito por: Azteca Deportes

Box Azteca llega a este 15 aniversario como la marca más fuerte en México en lo que a deporte de los puños se refiere, por lo que hemos alistado una fiesta histórica con grandes personalidades para celebrar que el proyecto está más sólido que nunca.

Han sido 15 años llenos de trabajo, esfuerzo, imaginación, innovación y mucha adrenalina, pues nunca nos hemos quedado satisfechos para llevar un producto de extraordinaria calidad a los miles de hogares que nos favorecen con su atención.

VE AQUÍ EN VIVO LOS 15 AÑOS DE BOX AZTECA

Box Azteca está de fiesta por su 15 aniversario

La gran fiesta de Box Azteca, La Casa del Boxeo

La historia comenzó a escribirse por allá del 2006, cuando un proyecto llamado Box Azteca, salió al aire de madrugada, pues los espacios en televisión estaban ocupados, pero fue una grata sorpresa al presentar excelentes niveles de rating.

Con esa atención de la audiencia, lograron tomar un horario los sábados por la noche irrumpiendo entre la oferta de contenidos deportivos en México, de a poco ganando más fanáticos y logrando amarrar peleas más llamativas, campeones del mundo, escenarios mayúsculos y hazañas que han pasado a la historia.

Por todo lo que nos ha costado llegar a este 15 aniversario y todas las figuras que han aportado para llegar a este momento, es que celebramos con una gran fiesta este momento en el que estarán:

-Saúl ‘Canelo’ Álvarez

-Eddy Reynoso

-Sugar Ray Leonard

-Mauricio Sulaimán

-Jackie Nava

-Ilunga Makabu

-Antonio Tarver

-José ‘Chon’ Zepeda

-Jaime Munguía

-Omar ‘Pollo’ Aguilar

-Alan David Picasso

-Humberto ‘Chiquita’ González

-José ‘Pipino’ Cuevas

Surge el cinturón Box Azteca

Por motivo de esta celebración, es que se ha creado el cinturón especial de los 15 años de Box Azteca, que será entregado a figuras y personalidades que han hecho de esto, un proyecto sólido, estable, de prestigio y que sigue llegando a más y más hogares en México y atrayendo miradas a nivel internacional.

Disfruten de esta fiesta de La Casa del Boxeo.

Box Azteca celebra 15 años La Casa del Boxeo

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