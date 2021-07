Yamileth Mercado quiere conquistar otra categoría

Yamileth “Yeimi” Mercado viajará a la casa de los Cavaliers de Cleveland (equipo de la NBA) para conquistar una segunda categoría ante la campeona mundial unificada Amanda Serrano, monarca peso pluma (126 libras = 57 kilos 153 gramos) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB/WBC) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB/WBO).

Después de dos defensas exitosas del título mundial peso supergallo CMB (122 libras = 55kilos 338 gramos) Yamileth subirá a la división inmediata superior para enfrentar a la zurda Amanda Serrano en un duelo en el que estarán en juego dos campeonatos del mundo en peso pluma.

Yamileth “Yeimi” Mercado se convirtió en campeona mundial al vencer por decisión unánime en duelo de revancha a la otrora monarca Fatuma Zarika en el Poliforum de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua el 16 de noviembre del 2019. Tuvieron que pasar 15 meses para que Mercado pudiera efectuar su primera defensa titular, que afortunadamente fue exitosa.

El 6 de febrero del 2021 se impuso por decisión unánime a “La Roquera” Julissa Alejandra Guzmán en Hermosillo, Sonora. Y el pasado 26 de junio derrotó por decisión unánime a la mexicoamericana (Ciudad Juárez / El Paso) Angélica Rascón. Después de ese par de exposiciones de campeonato mundial “Yeimi” decidió subir a la categoría pluma para retar a la campeona Amanda Serrano quien no pierde en el cuadrilátero desde el 2012 con una racha de 26 triunfos consecutivos.

El palmarés de Serrano

Amanda “The Real Deal” (Auténcica) Serrano es originaria de Carolina, Puerto Rico pero radicada en Brooklyn, Nueva York desde su infancia, tiene 32 años de edad y un récord profesional de 40 victorias (30 por nocaut), 1 derrota y 1 empate. Además de boxear, Amanda incursionó en el mundo de las Artes Marciales Mixtas (MMA) en donde presume un récord de 2 victorias, 0 derrotas y 1 empate.

En 12 años como boxeadora profesional ha conseguido títulos mundiales en 7 categorías distintas

1.- FIB superpluma TKO R2 vs Kimberly Connor (Septiembre 10, 2011)

2.- OMB ligero KO R6 vs Maria Elena Maderna (Agosto 15, 2014)

3.- OMB pluma TKO R1 vs Olivia Gerula (Febrero 17, 2016)



4.- OMB supergallo TKO R1 vs Alexandra Lazar ((Octubre 18, 2016)

5.- OMB gallo TKO R8 vs Dahiana Santana (Abril 22, 2017)

6.- OMB superligero UD vs Yamila Esther Reynoso (Septiembre 8, 2018)

7.- OMB supermosca KO R1 vs Eva Boraberger (Enero 18, 2019)

El próximo 29 de agosto Amanda “The Real Deal” Serrano expondrá los cinturones OMB y CMB peso pluma ante Yamileth Mercado en la casa de los Cavaliers de Cleveland.