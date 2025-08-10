Boxeador mexicano sufrió accidente en motocicleta

El peleador Óscar Duarte, quien es peligroso en la división de los superligeros y recientemente subió el ring, tuvo un peligroso accidente en motocicleta, reveló su entrenador Robert García en entrevista.

Óscar Duarte, quien enfrentó a Kenneth Sims el 2 de agosto en Chicago, estuvo cerca de tirar la pelea, pues ese accidente en moto que padeció, fue semanas antes del enfrentamiento.

Óscar Duarte entrenó y peleó lesionado, en un grado que le permitió enfrentar sus compromisos, pero al final lesionado, pues de acuerdo a la declaración del entrenador, por dos semanas no tuvo sparrings para evitar golpes en las zonas afectadas.

Inclusive Robert García, indicó que revisando, el brazo izquierdo de Óscar Duarte “está todo jodido” por ese accidente que habría sucedido durante los últimos días del mes de junio.

¿Qué le pasó al boxeador Óscar Duarte y cuál fue su accidente?

Fue su entrenador Robert García quien explicó que Duarte se aferró a su pelea del mes de agosto, pues se sabía que era eliminatoria para aspirar a un título de peso superligero.

“Esta es la primera vez que lo sigo, porque nunca ponemos excusas, pero hace cinco semanas tuvo un accidente en moto. Por dos semanas casi tres, no hizo sparrings y si ves su brazo derecho está todo jodido por el accidente en moto.

Le dijimos que la íbamos a posponer, y dijo que podría vencer así en las condiciones a ese tipo”.

García recordó que Duarte le pidió una semana para estar listo y al final así sucedieron las cosas.

El perfil de Óscar Duarte

Nombre completo: Óscar Duarte Jurado

Apodo: “La Migraña”

Fecha de nacimiento: 23 de enero de 1996

Lugar de nacimiento: Parral, Chihuahua, México

División: Peso superligero (140 lbs / 63.5 kg)

Debut profesional: 20 de abril de 2013