Bragantino vs Atlético Mineiro: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 2 del Brasileirao 2026?

El torneo Brasileirao 2026 va rumbo a su segunda jornada, presentando un duelo de mucho interés en el que el Red Bull Bragantino se medirá ante el Atlético Mineiro, escuadras que con solo 90 minutos disputados en el torneo, buscan alcanzar una gran forma en este choque que podrás ver EN VIVO y GRATIS por aztecadeportes.com y aztecandeportes network.

El partido se envuelve de expectativas por los jugadores que sin duda tienen un importante nivel, y por la posición en la tabla del Brasileirao que ocupan en apenas una jornada disputada. Por los locales, ganaron en su primer compromiso ante el Coritiba por la mínima.

En el caso de Mineiro, lograron sumar un discreto punto en casa en el choque ante el Palmeiras el pasado miércoles cuando para estos equipos comenzo una temporada más en el Brasileirao.

Lo que tienes que saber del partido Red Bull vs Atlético Mineiro

Partido: Red Bull vs Atlético Mineiro

Estadio: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques

Hora: 4:00 PM

Transmisión: Azteca Deportes Network, aztecadeportes.com y app

Las figuras con las que cuenta el Bragantino y el Mineiro

Bragantino tiene entre sus hombres de peligro a Rodriguinho, Lucas Barbosa y cuenta con un viejo conocido de México como lo es Tiago Volpi.

Mineiro por su parte cuenta con un viejo conocido como lo es Hulk, quien a sus 39 años sigue con calidad y siendo referente del equipo.

El timonel es Jorge Sampaoli, ex entrenador de Sevilla quien tiene en su cargo a Scarpa y Tomás Cuello, quienes tienen un valor similar de 6 millones de euros.

Los campeonatos de Bragantino en su historia

El Bragantino nunca ha ganado el Brasileirao y el Campeonato Paulista tiene 35 años que lograron levantar el título.

Los campeonatos en la historia del Mineiro

El Mineiro ha sido campeón en tres ocasiones del campeonato de Brasil, y de la Copa Mineiro en los que son los mandamás, con 50 campeonatos. Uno de los títulos más añorados fue la Libertadores del 2013 con Ronaldinho como su máximo jugador y referente.