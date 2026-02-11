¡GOL DE PENAL Lucas Moura ! | São Paulo 1 - 0 Grêmio | Brasileirao | J3 | TV Azteca
¡Gol de penal de Lucas Moura! São Paulo se adelanta 1-0 frente a Grêmio en la Jornada 3 del Brasileirao. El capitán tomó el balón con personalidad y desde los once pasos definió con categoría para romper el empate en un partido cerrado y de alta intensidad. Revive el penal, la ejecución perfecta y el momento clave del duelo.