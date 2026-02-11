¡GOL DE PENAL Kaio Jorge ! | Mirassol 2 - 2 Cruzeiro | Brasileirao | J3 | TV Azteca
Cruzeiro vuelve a empatar el partido 2-2 ante Mirassol en la Jornada 3 del Brasileirao. Kaio Jorge tomó el balón con personalidad y desde los once pasos definió con categoría para igualar el marcador en un duelo lleno de emociones. Revive el penal, la ejecución perfecta y el momento clave del encuentro.
