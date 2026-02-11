¡Jonathan Calleri ! | São Paulo 2 - 0 Grêmio | Brasileirao | J3 | TV Azteca
São Paulo aumenta la ventaja y pone el 2-0 ante Grêmio en la Jornada 3 del Brasileirao. El delantero argentino apareció en el momento justo para definir con contundencia y encaminar el triunfo del Tricolor en un partido intenso. Revive la jugada y la celebración que desató la euforia en el estadio.
