¡Jonathan Calleri ! | São Paulo 2 - 0 Grêmio | Brasileirao | J3 | TV Azteca

Mirassol concreta la remontada y se pone arriba 2-1 frente a Cruzeiro en la Jornada 3 del Brasileirao. Negueba apareció en el momento clave para marcar el segundo gol del Mirassol, desatando la euforia en la tribuna y cambiando por completo el rumbo del partido. Revive la anotación y uno de los momentos más intensos del encuentro.

11 febrero, 2026