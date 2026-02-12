¡GOL DE PENAL Julimar! | Paranaense 1 - 0 Santos | Brasileirao | J3 | TV Azteca
Paranaense toma la ventaja 1-0 ante Santos en la Jornada 3 del Brasileirao. Desde los once pasos, Julimar mostró sangre fría y definió con precisión para romper el empate en un partido intenso y disputado. Revive el cobro, la ejecución y el momento clave del encuentro.
Paranaense toma la ventaja 1-0 ante Santos en la Jornada 3 del Brasileirao. Desde los once pasos, Julimar mostró sangre fría y definió con precisión para romper el empate en un partido intenso y disputado. Revive el cobro, la ejecución y el momento clave del encuentro.