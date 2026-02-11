¡GOL de Nathan Fogaça ! | Mirassol 1 - 1 Cruzeiro | Brasileirao | J3 | TV Azteca
Mirassol responde y empata 1-1 ante Cruzeiro en la Jornada 3 del Brasileirao. El atacante apareció en el área para igualar el marcador en un duelo intenso, levantando a la afición y cambiando el rumbo del partido. Revive la anotación y el momento clave del encuentro Mirassol vs Cruzeiro.
