¡GOL de Thaciano ! | Paranaense 1 - 1 Santos | Brasileirao | J3 | TV Azteca
Paranaense toma la ventaja 1-0 frente a Santos en la Jornada 3 del Brasileirao. Thaciano apareció en el momento clave para definir y adelantar a su equipo en un partido intenso y disputado. Revive la jugada, la definición y la celebración que encendió a la afición.
