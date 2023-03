Brandon Moreno tiene el sueño de ser boxeador en algún momento

Brandon Moreno es el hombre del momento para México en la UFC, gracias a que fue el primer peleador mexicano en levantar un título mundial en este deporte de las Artes Marciales Mixtas que involucra muchas disciplinas como jiu jitsu brasileño, lucha y boxeo, entre otros.

Y justo en esta última que es el boxeo, Brandon reveló en exclusiva para Azteca Deportes que le gustaría subirse al ring algún día.

“Me encanta el boxeo, no quito el dedo del renglón que por ahí, nada más para quitarme la cosquillita lo haga. Sólo quiero quitarme la cosquilla y por ejemplo Capetillo me dice ‘oye traes el nivel, no sé qué tan alto, pero me dice traes el nivel para competir, tal vez una, dos peleas de boxeo y después ya bye bye adiós. “

Recientemente el mexicano Jorge Capetillo, quien ha sido entrenador de boxeadores de la talla de Tyson Fury, se sumó al equipo de trabajo de Brandon Moreno en Las Vegas, por lo que las habilidades del tijuanense en esta disciplina han mejorado.

“Me siento muy muy bien, yo empecé a practicar boxeo ya en forma en el 2018. Por unos entrenamientos conozco a Jorge Capetillo y creo que ha sido un complemento perfecto a mis habilidades técnicas, me ha dado muchas habilidades que me han ayudado en mi combate”

Brandon Moreno, gran admirados de Julio César Chávez

Moreno reconoce que México es tierra de peleadores, inclusive a los atletas aztecas que más admira son boxeadores.

“No es como que tenga un ídolo fijo, hay personas que admiro, admiro muchísimo lo que fue Julio César Chávez para el boxeo, Barrera, Juan Manuel Márquez, ‘Terrible’ Morales. Me voy por este ramo de peleadores, si siento mucho respeto por ellos y creo que ellos demostraron que los mexicanos estamos hechos para pelear.