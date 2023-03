Brandon Moreno quiere defensa de títulos de la UFC en México

México vive su mejor momento en la historia en las Artes Marciales Mixtas, en la actualidad hay tres mexicanos que han logrado ser campeones en diferentes categorías, Brando Moreno, Yaír Rodríguez y Alexa Grasso.

En exclusiva para Azteca Deportes, el tijuanense Brandon Moreno, quien fue el primer mexicano en convertirse en campeón mundial en la UFC, habló sobre el momento que viven los peleadores aztecas y sobre todo de cómo sus actuaciones arriba del octágono sirvieron para acompañar a sus compañeros de profesión.

“Este primer trimestre del 2023 ha sido una locura donde, en enero pelea Brandon Moreno, en Febrero Yair Rodríguez y en Marzo cierra Alexa Grasso. Te ponías a pensar y decías es que tienes que magnificar este momento, en un deporte donde no es tan conocido a nivel nacional, tres mexicanos están brillando en lo más alto contra rivales que se veían invencibles. Yo no sé si soy el ‘Lucky Charm’ pero me siento orgulloso de ver como de cierta manera lo que yo he logrado ha inspirado a ciertas personas” – Brandon Moreno.

Lo que han logrado estos tres mexicanos sin duda ha marcado un precedente en la historia de la UFC, al campeón indiscutido del peso mosca.

“Me encantaría, creo que es el tema ahorita, porque ya les dimos la excusa perfecta a UFC que fue ganar los campeonatos. Creo que ya al final la última palabra queda en la empresa, pero se vale soñar en ese aspecto. Yo si esto muy confiado en que la UFC nos traiga una pelea aquí a México a finales de este año o principios del siguiente”.

Moreno de 29 años reiteró que históricamente México ha sido un país de excelentes peleadores y que está seguro que en un futuro el país será potencia en las artes marciales mixtas.