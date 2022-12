Brasil tiene las mismas Copas del Mundo que el resto de los equipos vivos

José Kléberson recibe un balón abierto y conduce en dirección del área de Alemania. Levanta la cara y da un pase al 10 de la canarinha, Rivaldo. El futbolista del Barcelona, sin ver, sabe que Ronaldo está a su espalda y tras una pantalla perfectamente ejecutada, el ‘Fenómeno’ controla el balón en la frontal del área y con un disparo raso a la base del poste mece la red de la portería defendida por Oliver Khan. 2-0 en la pizarra del Estadio Yokohama.

Aquel gol de Ronaldo en Japón significaría la quinta Copa del Mundo de la Selección de Brasil.

La verdeamarela consiguió su primer título Mundial en Suecia 58 de la mano de Pelé. Cuatro años más tarde, en Chile 62 lo hizo de nuevo y en México 70, ‘O Rey’ repetiría la hazaña.

Fue hasta Estados Unidos 94 que el Scratch du Oro, desde los once pasos, consiguió su cuarta copa derrotando a Italia. Y en el primer certamen celebrado en el continente asiático, Corea-Japón 2002, con una plantilla brasileña plagada de estrellas como, Cafú, Lucio, Ronaldinho, Rivaldo y Kaká, se consagró pentacampeona del mundo.

Cuartos de final Qatar 2022

En el Mundial de la FIFA de Qatar 2022, este viernes 9 de diciembre la Selección de Brasil se enfrentará en los cuartos de final a su similar de Croacia. El resto de los partidos serán: Países Bajos vs Argentina, Inglaterra vs Francia y Marruecos vs Portugal.











La canarinha cuenta con el mismo número de títulos Mundiales que el resto de los equipos sobrevivientes del campeonato en curso.

Argentina lo ha ganado en dos ocasiones. En su propio país en el 78 y en México 86. Francia también lo ha hecho dos veces, y al igual que la albiceleste, ganó su primer Mundial en su territorio, en el 98 y el segundo en Rusia 2018.

Inglaterra se coronó en 1966 siendo anfitriona, y el resto de las selecciones no han alcanzado esta gloria.

