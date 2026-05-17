¡EXPLOTÓ EL PARTIDO! Breno y Neymar se encaran y desatan la tensión en Santos vs Coritiba
La tensión se apoderó del partido cuando Breno y Neymar protagonizaron un fuerte cara a cara que encendió a jugadores, banca y afición. El duelo entre Santos y Coritiba terminó completamente caliente.
¡MOMENTO DE ALTA TENSIÓN EN EL BRASILEIRAO! 🔥😱
Breno y Neymar protagonizaron un intenso cara a cara durante el Santos vs Coritiba y el partido se calentó por completo. Reclamos, empujones y mucha tensión en una jugada que encendió a todos dentro y fuera de la cancha.