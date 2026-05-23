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Fútbol

¡LUCIANO NO PERDONA! São Paulo pega primero ante Botafogo

Luciano aprovechó la oportunidad y mandó el balón al fondo de las redes para adelantar a São Paulo frente a Botafogo en el Brasileirao.

Por: Azteca Deportes

¡Ya lo gana el Tricolor paulista!

Luciano apareció en el momento indicado para marcar el primer gol de São Paulo FC frente a Botafogo en un intenso duelo del Brasileirao.

El delantero aprovechó una gran oportunidad dentro del área y definió para hacer explotar a la afición en un partido lleno de emociones.

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