¡LUCIANO NO PERDONA! São Paulo pega primero ante Botafogo
Luciano aprovechó la oportunidad y mandó el balón al fondo de las redes para adelantar a São Paulo frente a Botafogo en el Brasileirao.
¡Ya lo gana el Tricolor paulista!
Luciano apareció en el momento indicado para marcar el primer gol de São Paulo FC frente a Botafogo en un intenso duelo del Brasileirao.
El delantero aprovechó una gran oportunidad dentro del área y definió para hacer explotar a la afición en un partido lleno de emociones.