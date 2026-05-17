¡CORITIBA HUMILLA AL SANTOS! Goleada histórica en plena Jornada 16 del Brasileirao
Coritiba sorprendió a todos con una actuación demoledora y silenció al Santos con una goleada contundente. Golazos, intensidad y una noche para el olvido del conjunto local en el Brasileirao.
HISTÓRICA PARA EL CORITIBA! 😱⚽🔥
Coritiba derrotó 0-3 al Santos en la Jornada 16 del Brasileirao con una exhibición contundente que dejó sin respuesta al conjunto local. El equipo visitante aprovechó cada oportunidad y firmó una goleada que ya está dando de qué hablar en Brasil