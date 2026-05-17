¡John Kennedy aparece y rompe el cero! Fluminense toma ventaja ante São Paulo

John Kennedy abrió el marcador para Fluminense en el partido ante São Paulo correspondiente a la Jornada 16 del Brasileirao 2026. El delantero apareció en el momento justo para poner el 1-0 y encender a la afición tricolor en un encuentro lleno de intensidad. Revive el gol, las mejores jugadas y el resumen EN VIVO del Fluminense vs São Paulo por TV Azteca Deportes.

