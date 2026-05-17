¡DESCONCIERTO TOTAL! Neymar queda confundido tras error del cuarto árbitro en pleno partido

¡INSÓLITO MOMENTO EN EL BRASILEIRAO! 😱⚽

Neymar protagonizó una escena de total desconcierto luego de que el cuarto árbitro se equivocara al mostrar la pizarra de cambios durante el Santos vs Coritiba. Todo indicaba que el brasileño NO iba a salir del partido para el ingreso de Robinho Jr,en realidad el cambio era otro.

