¡JUGADÓN Y GOLAZO DE BRENO! Coritiba aplasta al Santos y enmudece el Brasileirao
Coritiba dio un golpe inesperado en casa del Santos y Breno fue la gran figura con una jugada espectacular que terminó en un golazo. El equipo visitante sorprendió a todos con una actuación contundente y llena de intensidad.
¡PARTIDAZO DEL CORITIBA! 🔥⚽
Breno apareció con una jugada espectacular y firmó un golazo para aumentar la ventaja en el Santos vs Coritiba por el Brasileirao. El conjunto visitante sorprendió con una actuación dominante y silenció completamente el estadio.