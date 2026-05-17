¡GOOOL DE JOSUÉ! Coritiba aplasta y humilla al Santos con goleada histórica
Santos se derrumbó por completo y Coritiba no perdonó. Josué apareció desde los once pasos para marcar el tercero y sentenciar una noche desastrosa para el conjunto local en el Brasileirao.
¡CORITIBA ESTÁ HACIENDO PEDAZOS AL SANTOS! 😱⚽🔥
Josué convirtió desde el punto penal y puso el 0-3 definitivo en una noche para el olvido del Santos. El conjunto visitante fue totalmente superior y desató la locura con una goleada contundente en el Brasileirao.