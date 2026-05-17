Fluminense resiste y derrota a São Paulo en un duelo lleno de emociones

Fluminense venció 2-1 a São Paulo en la Jornada 16 del Brasileirao 2026 en un encuentro vibrante disputado de principio a fin. John Kennedy y Agustín Canobbio marcaron para el conjunto carioca, mientras que Dória descontó para mantener la emoción hasta los últimos minutos. Revive el resumen completo, los goles y las mejores jugadas del Fluminense vs São Paulo EN VIVO por TV Azteca Deportes.

