¡Dória mete de nuevo a São Paulo en el partido! Descuenta ante Fluminense

Dória anotó el gol que acercó a São Paulo en el marcador ante Fluminense durante la Jornada 16 del Brasileirao 2026. El defensor aprovechó una oportunidad clave para poner el 2-1 y encender la emoción en los minutos finales del encuentro. Revive el gol, las mejores jugadas y el resumen EN VIVO del Fluminense vs São Paulo por TV Azteca Deportes.

