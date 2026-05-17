¡Canobbio aumenta la ventaja! Fluminense domina a São Paulo en el Brasileirao

Agustín Canobbio anotó el segundo gol de Fluminense frente a São Paulo en la Jornada 16 del Brasileirao 2026. El atacante uruguayo amplió la ventaja con una gran definición y encaminó una noche redonda para el conjunto carioca. Revive el gol, las mejores jugadas y el resumen EN VIVO del Fluminense vs São Paulo por TV Azteca Deportes.

