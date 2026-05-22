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¡GOLAZO BRUTAL! Brian Gutiérrez desata la locura con una comba espectacular

Brian Gutiérrez sorprendió a todos con un disparo espectacular que terminó en un auténtico golazo. Una definición llena de clase que hizo explotar el estadio en el México vs Ghana.

Por: Azteca Deportes

¡Una auténtica JOYA! ⚽🔥

Brian Gutiérrez dejó a todos con la boca abierta tras marcar un golazo espectacular en el partido amistoso entre la Selección de fútbol de México y la Selección de fútbol de Ghana. El atacante sacó una comba perfecta imposible para el arquero y provocó la locura total en el estadio.

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