¡GOLAZO BRUTAL! Brian Gutiérrez desata la locura con una comba espectacular
Brian Gutiérrez sorprendió a todos con un disparo espectacular que terminó en un auténtico golazo. Una definición llena de clase que hizo explotar el estadio en el México vs Ghana.
¡Una auténtica JOYA! ⚽🔥
Brian Gutiérrez dejó a todos con la boca abierta tras marcar un golazo espectacular en el partido amistoso entre la Selección de fútbol de México y la Selección de fútbol de Ghana. El atacante sacó una comba perfecta imposible para el arquero y provocó la locura total en el estadio.