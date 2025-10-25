Brian Rodríguez ya hace valer su renovación: este es su nuevo y gigante salario en el Club América

Brian Rodríguez fue el salvador del América durante la jornada 15 del Apertura 2025, gracias al golazo que le anotó a Mazatlán para terminar el partido en empate . Hace unos pocos días, el delantero uruguayo había renovado su contrato con la institución americanista y, además de extender su vínculo, selló un nuevo salario que lo coloca entre los mejores pagados de todo el plantel de las Águilas.

Según diversos medios partidarios, Brian Rodríguez pasó a ganar 1,95 millones de dólares por temporada tras estampar su firma. Esto significó un aumento del 30% de su sueldo, ya que anteriormente, el extremo de 25 años contaba con un ingreso anual de 1,5 millones de dólares. De esta manera, el ‘Rayito’ se colocó en el top de los jugadores con mayor salario del América, siendo liderado por Allan Saint-Maximin .

Club América / X Brian Rodríguez prepara su remate ante Mazatlán

Los jugadores del América que más dinero ganan en 2025

El delantero francés con pasado en Newcastle lidera la tabla de salarios del América, con unos ingresos anuales de 4,5 millones de dólares. Sin embargo, tanto Álvaro Fidalgo como Henry Martin comparten posición al recibir 3,5 millones de dólares por temporada cada uno, según datos ofrecidos por la plataforma Salary Sports.

Brian Rodríguez fue la figura del partido ante Mazatlán

América perdía el juego contra Mazatlán por 2-1, pero el ‘Rayito’ fue el encargado de rescatar un punto para el equipo que dirige André Jardine al anotar un verdadero golazo de falta en el minuto 89 de partido. Como si fuese poco, el uruguayo asistió a Kevin Álvarez en el primer tanto americanista, consiguiendo un gol y una asistencia. SofaScore, plataforma de datos, le dio el premio a la figura del partido con una valoración de 9.2 sobre 10.

En este contexto, se podría decir que el ex LAFC es el jugador más determinante del América en este Apertura 2025. Acumula 15 partidos jugados, logrando anotar 7 goles y repartiendo 4 asistencias. Sin lugar a dudas, Brian Rodríguez está haciendo valer su renovación en el Nido de Coapa y que podrán disfrutar hasta el año 2029.