Brilló en América, pero su nuevo DT le quitaría la titularidad contra su exequipo

Darío Benedetto podría no jugar el duelo de Newell´s ante Boca Juniors, su exequipo, pues su entrenador Cristian Fabbiani evalúa cambiar de esquema para mantener un solo delantero, por lo que todo indica a que dejará en la banca al “Pipa”. El delantero algún día brillo en América al conseguir 2 títulos de Concahampions, pero en la actualidad vive un infierno desde hace más de un año por algo terrible .

Benedetto apunta a ser suplente el partido ante Boca Juniors el domingo 5 de octubre, pues el periodista Fede Cristofanelli informó que el técnico de Newell´s jugará con un solo 9 y ese será Carlos González, quien también tiene pasado en la Liga BBVA MX, pero solo con Pumas fue figura y quiso volver a la institución para el Apertura 2025 .

Club Atlético Newell´s Old Boys Daríó Benedetto podría perder la titularidad en el partido entre Newell´s y Boca Juniors, su exequipo

Darío Benedetto y su relación con Boca Juniors, su exequipo

El ‘Pipa’ Benedetto será banca en el partido ante su exequipo Boca Juniors, según reportes desde Argentina. Darío estuvo en 2 etapas con uno de los equipos más grandes del país sudamericano y fue en la primera cuando la rompió, pues alcanzó su máximo precio que fue de 15 millones de euros (108.3 millones de pesos), según Transfermarkt.

TE PUEDE INTERESAR:



Benedetto permaneció 3 años en Boca Juniors para después vivir su primera experiencia europea con Marsella en Francia y después con Elche de España. El argentino volvió a los Xeneizes en 2022, para jugar por un año y medio más, aunque en su segunda etapa no le fue nada bien.

Darío Benedetto no anota un gol hace 19 meses y acaba de perder este penal por Newell's 😀



pic.twitter.com/Hu6yPhNTqc — Ampuerismo (@_JorgeV__) September 23, 2025

El pésimo rendimiento de Darío Benedetto en Argentina, hecho que le quitaría la titularidad

Darío Benedetto no la pasa bien desde hace más de un año, tiempo que lleva sin marcar un gol, pues su última anotación fue el 5 de febrero de 2024, cuando aún jugaba para Boca Juniors. El delantero ha pasado por Querétaro, Olimpia y Newell´s, y desde entonces acumula 0 tantos. Incluso, hace una semana el argentino tuvo la oportunidad de romper la malaria, pero erró un penal.