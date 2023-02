Bruno Marioni: “Pese a la sequía, Pumas es un equipo grande“

En exclusiva para Azteca Deportes, Bruno Marioni nos invitó a su casa en Mérida Yucatán, para hablar de futbol y entre ello de los Pumas, equipo con el cual se consolidó como goleador; en el 2004 logró el campeonato de Liga y de anotaciones con 16 tantos.

Se le cuestionó al argentino sobre el momento que vive Pumas y si la sequía de títulos le quita la etiqueta de “grande de México” a los del pedregal; “Realmente lo que dictamina a un equipo grande es su afición, yo he tenido la suerte de jugar con pumas, de ir a cualquier estadio con pumas y donde vayas hay gente de pumas. Yo entiendo los equipos que quieren tener o ser de los grandes pero lo dictamina la gente, la grandeza no la hablan los títulos que obviamente que sirven” cerró el delantero.

Gerardo Martino, uno de los ejemplos a seguir para Bruno Marioni

También aseguró que el ataque que tiene ahora la escuadra que dirige Rafa Puente Jr es una de las mejores del torneo.

“Lo único que te puedo decir es qué hay un plantel importante sobre todo de adelante yo creo que es un equipo que cualquier entrenador quisiera tener esos jugadores” aseveró.

Te puede interesar: Bruno Marioni quiere volver a dirigir en el banquillo de Pumas

Marioni se mostró nostálgico al escuchar el himno de Pumas

Al actual entrenador de los Venados de la Liga de expansión se le puso la piel ‘chinita’ al recordar el momento del himno de la UNAM previo al inicio de los juegos, sin embargo admitió que jamás se logró aprender la letra:

“No nunca me lo aprendí del todo y hacía bien la mímica la verdad y cuando me fui como entrenador dije me voy a aprender el himno pero después dije no por cábala mejor no me fue bien cuando estuve aquí sin aprendérmelo mejor no. Es un momento tan sentimental bonito escucharlo“ finalizó el ex campeón con Pumas.

Te puede interesar: Pumas ‘respalda’ el proyecto de Rafa Puente como técnico