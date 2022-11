Brutal respuesta de Tyler Adams a periodista iraní

Antes del encuentro del Grupo B entre las selecciones de Estados Unidos e Irán donde los dos equipos se jugaban el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 el jugador estadounidense Tyler Adams, en conferencia de prensa, fue cuestionado por un periodista iraní con una pregunta que más bien fue casi como una provocación. “Dices que apoyas a los iraníes pero no sabes pronunciar el nombre de nuestro país. Se dice Irán, no ‘Ayran’. Por favor, de una vez por todas vamos a dejarlo claro”, empezó diciendo el comunicador.

¿Hasta dónde debe llegar la Selección Mexicana? | Los Protagonistas Extra

Y siguió: “Y después... ¿Te sientes cómodo en un país en el que hay discriminación hacia la gente negra y en el que hubo el movimiento ‘Black Live Matters?”. Y la respuesta de Tyler Adams: “Mil disculpas por mi mala pronunciación. Dicho esto, hay discriminación en todas partes. Algo que he aprendido teniendo que vivir en el extranjero en los últimos años y teniendo que adaptarme a las diferentes culturas, es que en Estados Unidos seguimos progresando cada día”.

Te puede interesar: El equipo que clasificó a octavos con menos puntos en los Mundiales

“Yo crecí en una familia blanca con raíces afroamericanas, así que lo tuve fácil porque me formé entre varias culturas y lo he asimilado. No todos han tenido esa ventaja. Es algo para lo que se necesita más tiempo y más educación. Es súper importante la manera en la que me has enseñado cómo se pronuncia el nombre de tu país. Es un progreso y siempre que haya progreso es importante”, finalizó el jugador del Leeds United.

Gregg Berhalter pidió disculpas a la selección de Irán

El lunes pasado, Gregg Berhalter, técnico de Estados Unidos, pidió disculpas “en nombre de los jugadores y del personal” del equipo después de que la Federación de Futbol de su país publicara una imagen de la bandera de Irán sin el escudo de la República Islámica.

Berhalter dejó claro que ni él ni sus jugadores participaron en las publicaciones de las redes sociales de la Federación de Futbol de Estados Unidos que después fueron eliminadas. Antes de hacerlo, Irán presentó una queja ante el Comité de Ética de la FIFA y después el técnico pidió perdón.

Te puede interesar: El equipo que clasificó a octavos con menos puntos en los Mundiales

“Los jugadores y el personal no sabían nada de lo que se publicaba. A veces las cosas están fuera de nuestro control. No teníamos ni idea de lo que hizo la federación. No pensamos en cosas externas y lo que podemos hacer es disculparnos en nombre de los jugadores y del personal. Pero no es algo de lo que hayamos formado parte”, dijo.