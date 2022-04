Bryan Lozano sueña con jugar en Europa como su hermano el “Chucky”

Bryan Lozano buscará mantener con vida su sueño en el futbol y dicha lucha lo llevará a Europa. El hermano menor del “Chucky” tendrá la oportunidad de probarse en el Viejo Continente, donde a partir del 14 de abril será seguido por visores de Turquía, Alemania , Italia y Holanda, con el objetivo de recibir una oferta para permanecer del otro lado del charco.

En búsqueda de la oportunidad

Las adversidades que ha tendio que superar Bryan Lozano

El futbolista de 25 años habló de manera exclusiva con Azteca Deportes sobre su nuevo reto y las palabras que recibió del jugador del Napoli que le sirven de motivación.

“Voy decidido, voy a triunfar, voy por lo que sueño. Me veo muy feliz, sé que no es fácil un reto así, pero a pesar de las adversidades, siempre uno trata de salir adelante. De cierta forma el idioma, voy a una cultura diferente, pero es de los retos que uno busca. Hay que adaptarse, ver la forma de cómo estar bien allá. Yo voy a conseguir mi objetivo y después ver cómo es la vida allá y adaptarme al país. Hablé con él. Me dijo que le metiera muchas ganas, que aprovechara la oportunidad, porque son oportunidades que no se dan dos veces”, comentó Bryan Lozano.



Sus primeros pasos en México

Lozano, quien de acuerdo con Transfermarkt, suma 22 juegos profesionales en su carrera entre la Liga de Expansión y Copa MX, con un gol y una asistencia con Pumas Tabasco, no consiguió consolidarse en México por motivos que prefirió no discutir y que no entiende bien.

Chucky su ejemplo a seguir





Bryan también pasó tiempo en la cantera de Pachuca como su hermano, de quien se refirió como su ejemplo a seguir y con quien considera que tiene varias similitudes sobre el terreno de juego.

“De cierta forma, siempre es un ejemplo a seguir. Es mi hermano y siempre tratas de verlo, yo que lo tengo de carne propia los logros que él tiene, igual te emociona y por consecuencia lo quieres vivir. Yo que estoy en el fútbol igual que él y por eso está la ilusión de ir a Europa y aprovechar la oportunidad que se me está consiguiendo y seguir mi carrera por ahí”.

La similitud entre Bryan e Hirving

Incluso ambos comparten varias características, por lo que sueña con poder trascender como Hirving Lozano lo está haciendo en el futbol europeo.

“Siempre ha habido mucha comparación, creo que se da porque jugamos casi en la misma posición, pero somos de perfil diferente. Sí, tenemos similitudes según yo, porque como que siempre he hecho muchas cosas que compaginan con él. Me gusta encarar, meter goles, poner pases de gol, los dos somos rápidos, entonces de ahí hay mucha similitud”, finalizó.