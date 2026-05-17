¡C.U. YA GRITABA GOL! Pumas hizo explotar el Olímpico Universitario en semifinal
La afición de Pumas UNAM estuvo a nada de explotar de emoción. En una jugada que paralizó el estadio, todo C.U. ya cantaba el gol en la semifinal ante Pachuca. Así se vivió uno de los momentos más intensos de la noche.
¡El Olímpico Universitario estaba listo para explotar! En uno de los momentos más emocionantes de la semifinal de vuelta del Clausura 2026, la afición de Pumas UNAM ya gritaba gol ante Pachuca en una jugada que puso a temblar todo C.U.