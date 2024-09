ÚLTIMA HORA: Delantero de Chivas es convocado para la Fecha FIFA

De cara a los juegos de Fecha FIFA, la actividad en el Torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX se ha puesto en pausa.

Con compromisos internacionales amistosos y oficiales, las Selecciones Nacionales tienen pactados encuentros de preparación y entre ellas, Estados Unidos se va a medir a Canadá y Nueva Zelanda, mismos rivales que tiene la Selección Mexicana para este mes de septiembre.

Dirigidos por Mikey Varas como entrenador interino tras la salida Gregg Berhalter, Chivas aporta a un jugador al combinado norteamericano.

“El mediocampista de Chivas, Cade Cowell, se ha sumado a la lista del campamento de entrenamiento de septiembre de USMNT que se prepara para los próximos amistosos contra Canadá y Nueva Zelanda.

“Reemplaza al mediocampista Gio Reyna, quien abandonará el campamento luego de ser diagnosticado con una distensión en la ingle izquierda”, se lee en el comunicado del conjunto de Las Barras y las Estrellas.

Cade Cowell has been added to the USMNT September Training Camp roster that is preparing for the upcoming friendlies against Canada and New Zealand.

He replaces midfielder Gio Reyna, who will depart camp after being diagnosed with a left groin strain.

More »… pic.twitter.com/TCDXmliwXN

— U.S. Soccer Men’s National Team (@USMNT) September 5, 2024