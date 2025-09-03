El movimiento que nadie vio venir: el nuevo nombre que se suma al proyecto de Checo Pérez en Cadillac

En Cadillac no pierden el tiempo. Tras oficializar el fichaje de Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas como dupla estelar para 2026, la escudería estadounidense ha hecho un movimiento que pocos veían venir: confirmar a un tercer hombre que estará al acecho y listo para saltar a la acción en cualquier momento. Se trata de Colton Herta, piloto estadounidense de la IndyCar que ahora da el gran salto al universo de la Fórmula 1.

El anuncio ha causado revuelo porque Cadillac no solo aseguró experiencia con Checo y Bottas, sino que también blindó el futuro con un piloto de casa que tiene hambre, juventud y una carrera repleta de logros en Estados Unidos.

Colton Herta, la nueva carta de Cadillac

Con apenas 25 años, Herta llega como piloto de pruebas y reserva, dispuesto a aprender de dos veteranos que saben lo que significa ganar en la máxima categoría. Su aterrizaje no es casualidad: Cadillac llevaba tiempo soñando con tener un rostro estadounidense en su proyecto y encontró en él al candidato perfecto.

Herta no es un desconocido. En IndyCar sumó nueve victorias, 16 poles y más de mil vueltas lideradas, además de convertirse en el piloto más joven en ganar una carrera en esa categoría. Su experiencia incluye también éxitos en el automovilismo de resistencia, con victorias en las 24 Horas de Daytona y en las 12 Horas de Sebring.

Lo que significa para Checo Pérez

Para el mexicano, este anuncio representa un respaldo estratégico: tendrá a su lado no solo a Bottas, con quien compartirá desarrollo, sino también a un piloto suplente joven y ambicioso que llevará el escudo de Cadillac ante la afición estadounidense. La apuesta está clara: experiencia en la pista y proyección hacia el futuro.

“Es un sueño unirme a Cadillac, trabajaré para construir algo grande desde cero”, aseguró Herta. Palabras que resumen el espíritu de un proyecto que comienza a tomar forma y que promete ser una de las grandes historias de la Fórmula 1 en los próximos años.