¿Mr. Iguana formará parte del WWE 2K26? Este video lo comprueba

Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que el WWE 2K26 sea el mejor juego -hasta el momento- que involucre a la compañía norteamericana, lo anterior considerando que el videojuego pasado dejó mucho qué desear para los amantes tanto de consolas como la PlayStation 5 como la Xbox One.

La WWE entiende que debe mejorar mucho su producto después de un 2025 por demás criticado y el apartado de los videojuegos no es la excepción. Por tal motivo, recientemente surgió un video en el que se puede apreciar parte de lo que se espera para el WWE 2K26, destacando la aparición de…¿Mr. Iguana?

¿Mr. Iguana estará en el WWE 2K26?

El video mostrado hace unas horas, que ha comenzado a dar vueltas en las redes sociales, muestra el logo de la WWE y su formato 2K26 que comienza a romperse después de algunos golpes, lo cual sugiere una forma de demostrar que este videojuego será mucho más brutal y agresivo que el anterior.

Posteriormente se refleja un micrófono de la compañía, mismo que sugiere la posibilidad de que las historias tengan un impacto más importante en esta nueva edición. Del mismo modo, el video de cuatro segundos muestra un calendario y una silla, hecho que reflejaría el deseo de la empresa porque este título juegue con la posibilidad de tener luchas callejeras.

Sin embargo, lo que ha sorprendido a más de un seguidor a la WWE es la aparición de un retrato que tiene a una iguana como figura principal, situación que se relaciona directamente con el luchador mexicano que, hasta el momento, sigue siendo el rostro de la AAA. ¿Será un claro guiño a su aparición en este videojuego?

¿Cuál es el presente de Mr. Iguana en la AAA?

En estos momentos, Mr. Iguana está enfrascado en una lucha para saber quién será su compañera para retar a Ethan Page y Chelsea Green por los Títulos de Pareja de la empresa, lo cual ha hecho que se vuelva uno de los rostros más importantes de la AAA y, en consecuencia, la WWE, en estos últimos meses.