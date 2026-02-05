Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: Calendario completo de Donovan Carrillo en patinaje artístico

Este viernes 6 de febrero del 2026, comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina, en Italia. Una de las competiciones más esperadas en las que se tendrá la representación de cinco deportistas mexicanos que esperan hacer historia en nombre de nuestro país y uno de los favoritos por la gente es Donovan Carrillo.

Donovan Carrillo, estará representando al país en patinaje artístico y es uno de los candidatos a poder hacer uno de los mejores papeles.

¡Donovan Carrillo en la pasarela de @milanocortina26 ! 🇲🇽🔝 Moda y deporte en los #JuegosOlímpicos . El gran patinador mexicano iluminó el desfile en Milán con la hermosa indumentaria de su país. 🌟 Estilo y elegancia, @DonovanDCarr ... 👏 #MilanoCortina2026 l @COM_Mexico pic.twitter.com/NO1JlONpA3 — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) February 5, 2026

Donovan llega como el ganador del Premio Nacional de Deportes 2025 y tras ganar plata en el Bavarian Open 2025 y bronce en el Preolímpico 2025. Cuenta con experiencia de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 por lo que buscará dejar la vara más alta en 2026.

Fecha y hora en la que compite Donovan Carrillo

Donovan Carrillo será el primer mexicano en tener actividad en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Desde la ceremonia de inauguración que se realizará el 6 de febrero del 2026 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México, Carrillo será el abanderado junto a Sarah Schleper.

Su participación inicia el 10 de febrero, en punto de las 11:30 am tiempo del centro de México con su prueba de Patinaje individual masculino - programa corto.

Por último, su segundo día de actividad será el viernes 13 de febrero del 2026 en punto de las 12 horas tiempo del centro de México. Carrillo tendrá patinaje individual masculino, programa libre.

Calendario de actividad de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026:

