2XKO revela el calendario completo de su competitive series 2026

Riot Games dio a conocer el calendario oficial de la Competitive Series 2026 de 2XKO, marcando el inicio formal del ecosistema competitivo del nuevo juego de peleas 2v2 ambientado en el universo de League of Legends. La iniciativa, anunciada originalmente en diciembre, contempla el patrocinio de veinte torneos a lo largo del año, en colaboración con organizadores comunitarios y eventos históricos de la escena de juegos de pelea.

El anuncio llega a pocos días del primer evento Major, que se celebrará en Frosty Faustings, y confirma la hoja de ruta competitiva para 2026 con torneos distribuidos en América, Europa, Asia y Oceanía. Riot también aclaró que el calendario continuará actualizándose, ya que algunos eventos —principalmente los programados hacia finales de año— aún están por confirmar en cuanto a sedes, fechas definitivas e inscripciones.

Uno de los cambios clave respecto al anuncio inicial es que los torneos ya no estarán vinculados a las temporadas del juego. Según Riot Games, esta decisión responde a que la estructura de temporadas de 2XKO aún se encuentra en desarrollo. Al separar el circuito competitivo del calendario de temporadas, la compañía busca mayor flexibilidad para apoyar a los eventos y adaptarse al crecimiento del ecosistema competitivo.

Principales eventos de la Competitive Series 2026Entre los torneos confirmados se encuentran algunos de los eventos más importantes del fighting game community a nivel mundial, como EVO Japan, EVO 2026, Combo Breaker, CEO y Genesis X3, además de competencias regionales clave en Europa y Latinoamérica, incluyendo VIENNALITY, VSFighting, First Attack y torneos en Brasil como Comitê Arena y Battle Coliseum.

El circuito iniciará del 29 de enero al 1 de febrero en Frosty Faustings (Illinois, EE. UU.) y se extenderá hasta noviembre, consolidando a 2XKO como una presencia constante en la escena competitiva global durante todo 2026.

Frame Perfect debuta junto al circuitoComo parte del arranque de la Competitive Series, Riot confirmó que el paquete de aspectos competitivos Frame Perfect estará disponible a partir del 29 de enero. Este set incluye los aspectos Ekko Frame Perfect y Ahri Frame Perfect, y una parte de sus ingresos se destinará directamente al financiamiento de premios y costos de producción de los eventos competitivos. El paquete regresará a la tienda cada vez que se celebre un evento Major.

Con este anuncio, Riot Games refuerza su compromiso con la comunidad competitiva de 2XKO, invitando a jugadores y espectadores a seguir de cerca las actualizaciones del calendario y a participar activamente en un año que marcará el debut competitivo completo del título.

