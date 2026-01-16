Arranca el VCT Américas 2026: 12 equipos, un solo objetivo y el camino al Masters Santiago

El camino rumbo al VALORANT Masters Santiago comienza oficialmente para las doce organizaciones que integran el VCT Américas 2026, una de las regiones más competitivas del circuito internacional. 100 Thieves, Cloud9, ENVY, Evil Geniuses, FURIA, G2 Esports, KRÜ Visa, Leviatán, LOUD, MIBR, NRG y Sentinels inician su participación con la posibilidad de asegurar uno de los tres boletos que representarán a la región en el primer evento global del año.

Ed Boon: el legado de Mortal Kombat | Entrevista exclusiva AZE

Te puede interesar: Resident Evil Requiem revela su lado más oscuro en el Resident Evil Showcase

La acción arranca este jueves 15 de enero, fecha en la que las escuadras disputarán los primeros enfrentamientos del torneo. Estos partidos iniciales serán determinantes para marcar el rumbo de cada equipo dentro de la competencia, ya que el formato no deja margen para errores tempranos y cada serie puede definir aspiraciones internacionales.

Para la comunidad latinoamericana, la atención estará centrada en KRÜ Visa y Leviatán, las dos organizaciones de LATAM que buscan consolidarse frente a potencias históricas de la región. Ambos equipos debutarán el viernes 16 de enero en una jornada clave.

El primer encuentro del día enfrentará a KRÜ Visa contra FURIA, con inicio programado a las 16:00 hrs (México), 17:00 hrs (Colombia y Perú) y 19:00 hrs (Argentina y Chile). Posteriormente, Leviatán hará su presentación frente a 100 Thieves, en un duelo que comenzará aproximadamente a las 19:00 hrs (México), 20:00 hrs (Colombia y Perú) y 22:00 hrs (Argentina y Chile). Ambos enfrentamientos se disputarán en formato al mejor de tres mapas (Bo3), lo que pondrá a prueba la profundidad estratégica y la adaptación de los equipos desde el primer día.

Visitamos los estudios de Avatar: Fire and Ash + Frontiers of Pandora: From the Ashes | Impresiones Exclusivas

Te puede interesar: Enero 2026 marca el regreso de la élite: así arranca la temporada global de esports

El VCT Américas 2026 no solo representa el inicio de la temporada competitiva, sino también la antesala del Masters Santiago, el primer evento internacional del año dentro del VALORANT Champions Tour. Para los aficionados, esta es una oportunidad única de vivir la experiencia desde el comienzo y seguir de cerca la evolución de sus equipos favoritos.

Las entradas para el Masters Santiago ya se encuentran disponibles, permitiendo a los fans ser parte del arranque internacional del VCT en 2026 y presenciar en vivo el máximo nivel competitivo de VALORANT.