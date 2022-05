Los partidos imperdibles de la Fecha FIFA de junio

La actividad internacional de selecciones se reinicia después de que la mayoría de las ligas locales ya han culminado, donde tendremos partidos muy interesantes en la Fecha FIFA, pues los equipos buscan tener una buena preparación de cara al Mundial de Qatar 2022.

Los mejores jugadores del mundo se reúnen para disputar una Fecha FIFA que les servirá de preámbulo no sólo de cara al Mundial, sino para ir eligiendo a quiénes conformarán sus listas finales, por lo que dar una buena actuación será la meta de cada uno.

Los partidos de la Selección Mexicana

El conjunto azteca será uno de los protagonistas de esta Fecha FIFA de junio donde se medirá a dos equipos poderosos de Conmebol, recordando que hace unos días ya se midió ante Nigeria y logró salir con la victoria por resultado de 2-1.

Este jueves 2 de junio se medirá ante Uruguay, equipo que irá comandado por Luis Suárez, dando inicio en punto de las 21:00 hrs. Para el domingo 5 de junio hará lo propio ante Ecuador, equipo que está involucrado en una polémica por posible alineación indebida, y que dará inicio a las 18:30 hrs.

Los partidazos de la Fecha FIFA de junio

Además de ver a México en acción, otros jugadores de alto nivel entrarán en acción en los días siguientes, donde podremos ver a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, entre algunos otros.

Estos son los partidos más interesantes con su fecha y hora de inicio basado en el tiempo del centro de México:

Miércoles 1 de junio

Malta vs Venezuela – 12:00 hrs

Italia vs Argentina – 13:45 hrs

Estados Unidos vs Marruecos – 18:30 hrs

Jueves 2 de junio



Japón vs Paraguay – 17:00 hrs

Corea del Sur vs Brasil – 18:00 hrs

Ecuador vs Nigeria – 19:30 hrs

Viernes 3 de junio



Croacia vs Austria - 13:45 hrs

Francia vs Dinamarca – 13:45 hrs

Bélgica vs Países Bajos – 13:45 hrs

Sábado 4 de junio



Hungría vs Inglaterra – 11:00 hrs

Italia vs Alemania – 13:45 hrs

Domingo 5 de junio