Call of duty: mobile presenta “VA DE CREWS”, el primer evento que integra a creadores latinoamericanos dentro del juego

Call of Duty: Mobile marca un antes y un después en su relación con la comunidad latinoamericana con el lanzamiento de “Va De Crews”, un evento especial que lleva a los creadores de contenido directamente al interior del juego. Por primera vez, los jugadores no solo seguirán a sus streamers favoritos, sino que podrán representarlos dentro del campo de batalla, unirse a su crew y desbloquear recompensas exclusivas que reflejan la identidad de cada comunidad.

Rey Tamalero llega a Va de Crew | Entrevista exclusiva Call of Duty: Mobile

Disponible del 28 de enero al 25 de febrero, “Va De Crews” permite a los jugadores elegir entre cinco creadores clave del ecosistema de Call of Duty: Mobile en la región: Rey Tamalero, OqueiOquei, TTGirl, LoboJZ y Vic Medina. Cada uno cuenta con una comunidad sólida y un estilo propio, ahora transformados en elementos visibles dentro del juego.

¿Quién tiene la comunidad más Legendaria de COD Mobile? Elige bien a tu squad y prepárate. Desde el 29 de enero, hasta el 25 de febrero podrás ganar recompensas exclusivas de tu creador favorito. pic.twitter.com/vAz2Pdlllb — Call of Duty: Mobile LATAM (@CODMobileLATAM) January 23, 2026

Elegir crew es elegir identidadDurante el evento, los jugadores deberán seleccionar a un creador y unirse a su crew para completar misiones especiales in-game. Al avanzar, desbloquearán recompensas visuales exclusivas —como avatar, calling card y spray— diseñadas específicamente para representar a cada comunidad. Estas recompensas no afectan la jugabilidad, pero funcionan como símbolos de pertenencia y apoyo.

“Formar parte del juego de una forma tan directa representa un gran logro personal y también para mi comunidad”, comentó TTGirl, destacando el valor simbólico de esta integración.

Cómo participar en “Va De Crews”El acceso al evento se realiza a través de códigos que los propios creadores compartirán en sus redes sociales. Cada creador liberará tres códigos a lo largo del evento, correspondientes a distintas etapas:

Código 1: 28 de enero al 1 de febrero

28 de enero al 1 de febrero Código 2: 2 de febrero al 7 de febrero

2 de febrero al 7 de febrero Código 3: 8 de febrero al 13 de febrero

Estos códigos permiten avanzar progresivamente y refuerzan la participación colectiva de cada crew.

Un hito para la regiónMás que un evento temporal, “Va De Crews” representa una nueva forma de entender la relación entre jugadores, creadores y juego. Call of Duty: Mobile convierte el apoyo a un creador en algo tangible, celebrando la creatividad, la diversidad y la cercanía que caracterizan a la comunidad latinoamericana.

Con esta iniciativa, COD: Mobile no solo reconoce a sus creadores, sino que invita a los jugadores a elegir qué representar y con quién jugar, dejando su huella dentro del universo del juego.

