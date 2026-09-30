Estas son las calorías que quemas al correr 1 HORA todos los días

Bajar de peso se ha convertido en uno de los objetivos más importantes para distintas personas al interior de México en este cierre del año, pues una de sus respectivas metas es lucir un cuerpo de alarido en las fechas que se avecinan en donde las fiestas estarán al por mayor.

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Para ello, se sabe que la quema de calorías se ha vuelto un aspecto fundamental en el deseo de las personas que desean perder algunos kilos que tienen de más. Bajo esta panorámica, no está de más que conozcas cuántas calorías se pueden perder si corres una hora durante todos los días.

¿Cuántas calorías quemas si corres una hora todos los días?

Lo primero a tener en cuenta es que la quema de calorías depende de varios factores que debes conocer, entre los que destacan el peso con el que cuentes, la velocidad que utilices al momento de correr y, en consecuencia, el ritmo que utilices al momento de realizar esta actividad física.

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Cómo bajar 8 kilos de manera saludable en 60 días



🚫 Alcohol cero. No aporta nada, te quita energía y, si estás usando algún medicamento para bajar de peso, disminuye su efecto.

🔥 Las calorías cuentan. Puedes correr una hora… o dejar esa porción de t... pic.twitter.com/y3Lx3SntLK — ALEXA | Fitness, nutrición y entrenamien (@alexarodrig49bi) September 27, 2026

Dicho lo anterior, es una realidad que aquellas personas que pesan más tienden a gastar más energía dado que su cuerpo necesita realizar un mayor esfuerzo físico, lo cual sugiere una quema de calorías más elevada en relación a aquellas que cuentan con un peso menor.

En promedio, correr durante una hora diaria tiende a quemar de 500 a 1,000 calorías, por lo que, si pesas alrededor de 60 kilos, estas calorías van de 550 a 600. Ahora bien, si tienes un peso de 70 kilogramos, la quema aumenta de 650 a 750, mientras que si pesas más de 90 kilos la carga aumenta hasta las 1,000 calorías.

¿Correr es el ejercicio que más calorías quema por hora?

Si bien correr es uno de los mejores ejercicios al momento de bajar de peso, existen otros que te ayudan a quemar muchas calorías en un lapso de 60 minutos, entre los que destacan el levantamiento de pesas (preferiblemente en un gimnasio), la natación o el salto de cuerda.