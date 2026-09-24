José Ruiz, entrenador: “Sudar muchísimo no significa que estés quemando más calorías”

Mientras muchos especialistas hacen recomendaciones de todo tipo, existe una creencia bastante extendida entre quienes entrenan y buscan bajar de peso: pensar que terminar sudando después de hacer ejercicio significa haber quemado más calorías. Sin embargo, esta relación no es tan directa y así lo explica José Ruiz.

Así como hay especialistas que hablan de entrenamientos de fuerza, José Ruiz explicó que sudar mucho y terminar agotado no son requisitos para conseguir un buen gasto calórico. El entrenador considera que una combinación de fuerza y movimiento continuo puede ser una estrategia más eficiente para trabajar diferentes grupos musculares sin llegar al límite.

José Ruiz explica que moverse en el día a día puede ser mejor que el gimnasio|Azteca Deportes

¿Por qué sudar no es sinónimo de quemar calorías?

La sudoración es principalmente una respuesta del organismo para regular la temperatura corporal. Por eso, sudar más puede estar relacionado con el calor, la humedad o las condiciones del entrenamiento, sin que necesariamente signifique que se están quemando más calorías.

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Ruiz plantea que tampoco es necesario realizar sesiones extremadamente largas cuando existe poco tiempo disponible. Una rutina de 20 o 30 minutos puede combinar ejercicios sencillos para generar estímulos musculares y cardiovasculares, incluso sin utilizar material.

Entre las opciones que propone aparecen las sentadillas, las zancadas hacia atrás, las flexiones, la plancha abdominal y el puente de glúteos. Estos movimientos pueden intercalarse con períodos de caminata rápida para elevar las pulsaciones y mantener el movimiento.

¿Qué hay que saber sobre quemar calorías, según José Ruiz?

Para una rutina de 20 minutos, el entrenador plantea comenzar con unos 5 minutos de calentamiento y continuar con un circuito de 15 a 20 minutos. Una alternativa para principiantes es trabajar durante 30 segundos y descansar otros 30, priorizando la correcta ejecución.

También recomienda caminar durante unos 10 minutos al finalizar. Otra posibilidad es aprovechar el agua del mar, ya que la resistencia del agua permite trabajar los músculos con menor impacto sobre las articulaciones.

La propuesta de Ruiz se centra en encontrar una actividad que pueda mantenerse en el tiempo. El objetivo no pasa por terminar exhausto, sino por combinar movimiento y trabajo muscular de una manera que permita repetir el entrenamiento sin descuidar la técnica.

