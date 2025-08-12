deportes
¡Generación FIFA! Una camada de cachorritos apoyará en la seguridad del Aeropuerto en CDMX durante el Mundial 2026

La Secretaría de Marina-Armada de México SEMAR, dio a conocer una camada de cachorritos que será entrenada para detectar explosivos para el Mundial 2026

perros entrenados buscar explosivos Mundial 2026
Iván Vilchis
Mundial México 2026
Hace unos días, la Secretaría de Marina-Armada de México SEMAR, dio a conocer a través de sus redes sociales que hay una camada de cinco cachorros que forman parte de la Generación FIFA, la cual nació gracias a que los elementos caninos tendrán la gran misión de mantener la seguridad en el Mundial de 2026 debido a que México es sede del evento.

Los caninos serán entrenados para detectar explosivos en los aeropuertos del país, buscando prevenir cualquier incidente o delito en el territorio nacional.

“Se realiza un proceso de selección y fases de entramiento en la cual el cachorro debe de ser apto para su principal función zootécnica para la detección de explosivos”.

El entrenamiento que tendrán los cachorros

La cabo Fabián, la marinera Reyes y el marinero Ixtla se encargaron de explicar el proceso de entrenamiento que tendrán los cachorros para poder estar realizar de buena forma su tarea.

Uno de los procesos es mostrarle al cachorro diferentes escenarios ruidos y texturas para sus tareas y despertarle sus instintos para que se le hagan divertido el “juego” y sea su principal motivación.

“Al cachorro se le muestran diferentes escenarios, ruidos y texturas, para sus tareas en un futuro...” “Se le despiertan los instintos al cachorro para que se le haga divertido el juego ya que será su principal motivación”.

