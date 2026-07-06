¿Cambio de sede? Este es el estadio donde Cruz Azul jugará el Apertura 2026

Tras conseguir su título 10 del torneo liguero dentro del futbol mexicano, Cruz Azul está en medio de una nueva etapa donde algunos cambios no se explican del todo entre los propios aficionados. Por eso ante el anuncio de un juego el próximo 11 de julio, existe la duda si La Máquina cambiará de sede para la localía en el Apertura 2026. Esto es todo lo que se está moviendo alrededor de los celestes.

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¿Dónde jugará Cruz Azul en el Apertura 2026?

Aunque esto ya se sabía desde hace algunas semanas, muchos se confundieron por dos temas específicos alrededor de la institución. El primero de ellos es que se anunció un partido especial el próximo 11 de julio. Allí habrá actividad contra el Comunicaciones de Guatemala, que servirá como un día de fiesta para celebrar con la afición el décimo título y también para presentar al plantel del torneo que inicia en unos cuantos días.

Dicho encuentro no se disputará en el Estadio Azteca, donde Cruz Azul jugará sus encuentros como local en el Apertura 2026. El encuentro previo al Apertura 2026 se llevará a cabo en el Estadio Ciudad Cooperativa de Hidalgo, lo que hizo dudar a varios de sus aficionados y seguidores del futbol mexicano en general.

Sin embargo, aunque en medio de la reestructuración y aún búsqueda de un estadio propio, los cementeros estarán en este final de 2026 compartiendo inmueble con América y con Atlante. Por su parte, Cruz Azul debutará en el Coloso de Santa Úrsula el martes 21 de julio cuando reciba la visita del Puebla, esto en punto de las 19:00 horas en tiempo del centro de México.

¿Dónde jugará Cruz Azul Hidalgo el Apertura 2026?

En parte de la nueva etapa del conjunto celeste se encuentra el regreso de una institución que servirá como previa para el primer equipo. Y es que Cruz Azul Hidalgo participará en la Liga de Expansión, pero ellos justamente volverán a los orígenes… disputando en la Ciudad Cooperativa sus encuentros como locales.

En ese sentido, el inmueble conocido como 10 de diciembre, fue renombrado de manera oficial ante la liga como Estadio Refundación, que engloba esta idea de renovación dentro del club y la cementera. Por ello, se espera que ambos equipos brillen en sus distintos espacios donde la gente espera arraigarse en días donde han cambiado constantemente de sitio para sus encuentros como locales.