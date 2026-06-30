Así se vería el XI de Cruz Azul para la Jornada 1 del Apertura 2026

El reinicio de la Liga BBVA MX está más cerca de lo que se cree. Dado que la atención se encuentra en la Copa Mundial de la FIFA, algunos no se han dado cuenta que prácticamente son dos semanas para que ya ruede el balón en la liga mexicana. Por eso, así se vería el XI inicial de Cruz Azul en su debut de actividades en el Apertura 2026.

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¿Cuál será el XI con el que Cruz Azul debutará en el Apertura 2026?

Los días avanzan y el inicio del semestre de futbol mexicano está a nada de suceder. Ante eso, Joel Huiqui debe adaptarse a lo que tiene, pues no hay anuncios de fichajes. Sin embargo, en tema de bajas existen al menos dos que trascendieron estos días. Gabriel Fernández no renovó y Amaury Morales sufrió una rotura del ligamento cruzado. Por eso, así se vería el XI de la fecha uno para La Máquina cementera.

Tomando en cuenta que la mayoría del plantel titular seguiría con el equipo (a menos de ocurrir cambios de último momento), Joel Huiqui confiará en los futbolistas que le dieron la décima a la institución. Así luce el equipo que jugará la Jornada 1 del Apertura 2026: Kevin Mier; Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Omar Campos y Jeremy Márquez; Agustín Palavecino y Amaury García; José Paradela, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi; y Christian Ebere.

Aunque no son bajas como tal, es probable que hombres mundialistas como Willer Ditta estén listos ya pasadas algunas fechas del torneo mexicano. Sin embargo, todo indica que José Chiquete Orozco ya está listo para participar de la actividad normal después de la fractura y dislocación del tobillo derecho que sufrió en diciembre de 2025.

¿Cruz Azul no tendrá refuerzos para este Apertura 2026?

Aunque no hay ningún anuncio oficial de fichajes, surgió un rayo de esperanza en la afición celeste, pues se anunció que el equipo tendrá un evento especial el próximo sábado 11 de julio. Allí se presentará el cuerpo técnico, la plantilla y habrá un duelo amistoso contra Comunicaciones de Guatemala. Por lo que algunos indican que o los refuerzos se anunciarán días antes de dicha cita… o en el mismo día de fiesta para la institución.