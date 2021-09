“Vamos a probar cambios en las competencias”, Ana Paula Vázquez

La arquera olímpica, Ana Paula Vázquez, prepara su participación en el mundial de tiro con arco, a realizarse del 20 al 26 de septiembre en la ciudad de Yankton, Estados Unidos, lo que será el primer parámetro en su camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Además, cuatro días después, se llevará a cabo la final de la copa del mundo, lo cual aprovechará la arquera azteca para conocer su nivel y poner en práctica los cambios realizados con su equipo de cara a las siguientes competencias.

MEXSPORT (L-R), Aida Roman, Alejandra Valencia, Ana Vazquez of Mexico during the Germany vs Mexico competition, corresponding to the Quarterfinals for Womens Archery Teams, at Yumenoshima Park Archery Range, on July 25, 2021.



(I-D), Aida Roman, Alejandra Valencia, Ana Vazquez de Mexico durante la competencia Alemania vs Mexico, correspondiente a los Cuartos de Final por Equipos Femeninos de tiro con Arco, en el Campo de Tiro con Arco Yumenoshima Park, el 25 de julio de 2021.

“Yo estoy trabajando ciertas cosas técnicas y mentales, lo que vamos hacer y el plan que tenemos con el entrenador y mi psicóloga es poner a prueba las cosas que cambiamos según vimos lo que pasó en Tokyo 2020, hacemos unos cambios y esos los vamos a probar en esas competencias para ver cómo funcionan, ahorita están funcionando bien pero porque yo no estoy tirando con alta presión, vamos a ver qué pasa, yo creo que si las cosas salen como nosotros queremos, va a pasar como en los entrenamientos y tendremos esos resultados”, comentó Ana Paula.

Lecciones aprendidas

Ana Paula Vázquez se animó a hablar sobre las lecciones que le dejaron Ale Valencia y Aída Román:

“No sólo fue en Tokio, Tokio solamente fue el resultado del trabajo previo pero más que en Tokio tuve más lecciones de ellas en las copas del mundo, Aída me dio este comentario que voy a hacer, en el mundial arriésgate en las competencias porque si no te arriesgas en las competencias y lo vas a hacer en los entrenamientos cuando estés en alta presión no lo vas a querer hacer. Ale también me dice mucho que tengo que disfrutar el momento, que disfrute de la competencia”, sentenció la arquera olímpica que ahora se prepara para las nuevas competencias en el mes de septiembre.